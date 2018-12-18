Подозреваемый в заказе убийства Виталия Олешко («Сармата») Евгения Бродского взяли под стражу два месяца без возможности выхода под залог. Тем самым Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения, сообщает Громадське.

Бродского подозревают в том, что он был одним из тех, кто координировал действия предполагаемых исполнителей убийства, выделил на это определенную сумму денег.

Прокурор по делу Юрий Грицай во время заседания заявил, что подозрение основывается на двух частях материалов следствия: первое - обстоятельства убийства Олешко и роль вероятных исполнителей, вторая - оперативно-розыскная деятельность и установление фактов координации совершения преступления заказчиками, непосредственно и Бродским.

Следователи следили за подозреваемым через соответствующий маячок и знали, когда он покидал страну.

Адвокат подозреваемого Сергей Сыроватка заявил, что его подзащитный, зная о существовании уголовного производства, ездил за пределы страны на лечение, однако возвращался, что, по мнению защиты, исключает риск побега. Также адвокаты отметили, что подзащитный не знал Виталия Олешко и исполнителей преступления.

Защита отметила, что Бродский женат, имеет двух несовершеннолетних детей, бизнес в Днипре.

Сам подозреваемый заявил, что считает решение суда абсурдным и незаконным, а исполнителей не знал. Впрочем, на вопрос, был ли он знаком с Михаилом Сигидой, человек не ответил.

Также Евгений сказал, что не имел бизнес-интересов в Бердянске.

Жена Виталия Олешко Татьяна в комментарии отметила, что ни она, ни Виталий не знали Бродского и уверена, что за ним стоят другие люди.

Бродскому инкриминируют организацию заказного убийства ему грозит до 10 лет или пожизненное лишение свободы.

Это уже шестой задержанный по делу об убийстве Олешко. В настоящее время под стражей находятся четверо предполагаемых исполнителей убийства и один организатор.

Напомним, 31 июля в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.