Столичные власти начинают строительство метро на Виноградарь. По итогам корректировки городского бюджета на 2018 год планируется вернуть 1,1 млрд гривен на строительство станций метрополитена на Виноградарь (продолжение Сырецко-Печерской ветви). Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы возвращаем, в соответствии с решением Киевсовета, 1,1 млрд гривен на строительство метро на Виноградарь. Тендер состоялся, договора подписаны. Мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому что последнюю станцию ​​в Киеве, напомню, открыли в 2012 году», - заявил Кличко.

Также по результатам корректировки бюджета столицы на этот год планируют направить дополнительные средства на обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения Киева, дофинансирование сферы образования, в частности речь идет о дополнительных средствах на надбавки и зарплату педагогам.

«Мы должны направить дополнительно и 100 млн гривен на приобретение жилья для киевлян-участников АТО. Как мы договаривались и пообещали Совету ветеранов АТО», - добавил мэр.

Планируется выделить дополнительные средства и на закупку нового общественного транспорта и спецтехники для уборки города.

«Мы должны получить до конца года еще 6 новых трамваев и 2 снегоплавильных комплексы, около 15 единиц другой техники для уборки города зимой», - отметил Кличко.

Напомним, 9 ноября в системе публичных закупок ProZorro завершился аукцион на строительство ветки метро​ от​ станции «Сырец» до жилого массива Виноградарь.