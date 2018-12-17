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В Киеве продлили ремонт на Борщаговской линии скоростного трамвая, сообщает пресс-сслужба КП «Киевпастранс».

«Ремонтные работы трамвайной колеи на Борщаговской лини скоростного трамвая продлены на 1 день», – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество автобусов по маршруту 1Т 17 декабря будет увеличено втрое.

КП «Киевпастранс» принес пассажирам свои извинения за неудобства.

Напомним, из-за ремонта трамвайных путей по ул. Владимира Покотило на участке от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова с 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря было ограничено движение по линии.
ForUm

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