В Киеве продлили ремонт на Борщаговской линии скоростного трамвая, сообщает пресс-сслужба КП «Киевпастранс».
«Ремонтные работы трамвайной колеи на Борщаговской лини скоростного трамвая продлены на 1 день», – говорится в сообщении.
Отмечается, что количество автобусов по маршруту 1Т 17 декабря будет увеличено втрое.
КП «Киевпастранс» принес пассажирам свои извинения за неудобства.
Напомним, из-за ремонта трамвайных путей по ул. Владимира Покотило на участке от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова с 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря было ограничено движение по линии.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время