В Киеве на выходных ограничат движение скоростных трамваев на Борщаговской линии в связи с ремонтом путей, сообщает «Киевпастранс».

«На этих выходных планово ремонтируем трамвайные пути по ул. Владимира Покотило на участке от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова. С 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря движение трамваев Борщаговской линии будет ограничено», - говорится в сообщении.

От станции «Старовокзальная» до Михайловской Борщаговки будут курсировать автобусы №1Т!

Пассажиры временных автобусов имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.