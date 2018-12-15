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День создания поместной православной церкви Украины войдет в историю как день нашего окончательного обретения независимости от России. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на  Софийской площади в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Свершилось! Этот день войдет в историю Украины как священный день, день создания автокефальной Поместной православной церкви Украины, день нашего окончательного обретения независимости от России. И Украина теперь уже не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко, «с московской чаши московский яд», – заявил он.

Порошенко подчеркнул, что представители УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и группа епископов УПЦ Московского патриархата основали объединенную церковь. «Позвольте представить вам ее новоизбранного предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия поехать в Стамбул и получить томос», – заявил он.

«Я искренне поздравляю вас с автокефалией и получением нашей духовной независимости. Слава Богу и слава Украине», – сказал Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.
ForUm

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