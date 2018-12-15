С начала действия новых правил растаможки автомобилей в Украине оформили почти 2,8 тысяч транспортных средств, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Только за минувшие сутки было осуществлено таможенное оформление 575 автомобилей, за которые уплачено 38 млн гривен.
Всего, по состоянию на 14 декабря, с начала действия новых правил ввоза транспортных средств (с 25 ноября 2018) было оформлено почти 2,8 тыс. транспортных средств на еврономерах. Сумма уплаченных таможенных платежей составила почти 187,1 млн гривен. Для сравнения, по состоянию на 13 декабря, было оформлено почти 2,2 тыс. автомобилей на 149 млн гривен.
Активно граждане растаможивают транспортные средства в Черновицкой области - 677 автомобилей, Волынской - 604, Киеве - 414 и Ривненской области - 202.
Напомним, 27 ноября Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.
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