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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Украину и РФ в Брюссель на трехсторонние переговоры по транзиту газа на политическом уровне, которые запланированы на январь, сообщает «Новое Время».

«Важно опираться на положительный импульс, созданный в июле», – добавил Шефчович.

Он также сообщил, что на встречу приглашены представители коммерческих компаний.

Напомним, трехсторонняя встреча по газовому вопросу между Украиной, Россией и Евросоюзом может состояться во второй половине января, а не 11 декабря, как планировалось ранее. 

 
ForUm

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