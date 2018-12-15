Новую Украинскую православную церковь будет возглавлять предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не патриарх.

Об этом говорится в проекте устава церкви, который есть в распоряжении «Украинской правды».

Следует отметить, что документ является начальным вариантом устава, утвержденным 29 ноября Синодом Вселенского патриархата.

Правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха, в опубликованном документе не учтены.

Но уже из этого проекта известно, что на этом этапе титул патриарха глава новой украинской церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Синод новой церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена синода будет составлять один год.

Предстоятеля автокефальной церкви будут постоянно выбирать на поместном соборе.

Миро для новой церкви на данном этапе будет вариться Константинопольской церковью, но все остальные атрибуты церковной независимости украинская церковь получает уже.

Напомним, сегодня состоится Объединительный собор Украинской православной церкви.

По предварительным подсчетам, в Соборе примут участие 192 делегата, и они будут выбирать предстоятеля в два тура.