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Посольство Соединенных Штатов Америки рекомендует американцам в Украине завтра, 15 декабря, избегать массовых скоплений людей и демонстраций возле религиозных сооружений в связи с проведением в Киеве Объединительного собора. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине, сообщает УНИАН.

«В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются возле других религиозных мест по всей стране», - говорится в сообщении.

Американские дипломаты предлагают своим гражданам, находящимся в Украине, избегать мест скопления людей и демонстраций, быть готовыми к более усиленному присутствию полиции, чем обычно это бывает, а также к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам.

Также рекомендуется следовать инструкциям правоохранительных органов и следить за сообщениями в местных СМИ для получения последней информации.

Напомним, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать провокационные акции в Киеве и других регионах страны накануне проведения Объединительного собора и создания единой поместной Украинской православной церкви. 
ForUm

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