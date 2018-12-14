Известный националист и лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский сделал ряд жестких заявлений в адрес украинского боксера Александра Усика, пригрозив «пулей из автомата Калашникова» за защиту Киево-Печерской лавры.

Александр Усик / Zik

Об этом он сказал, комментируя заявление боксера, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам Корчинского, Усик «не понимает, что говорит» и «вообще неадекватно оценивает ситуацию».

При этом Корчинский сомневается в боеспособности абсолютного чемпиона мира по боксу Усика. «Если он попытается помахать руками на улице, то это закончится переломом ног. Такое часто бывает у боксеров », - заявил он.

По мнению Корчинского, «проучить Усика может практически каждый украинский националист».

«Украинские националисты редко ходят в боксерские спортзалы, они чаще ходят на стрельбище. Могу вам сказать по собственному опыту: пуля, выпущенная из автомата Калашникова, летит быстрее, чем кулак любого боксера », - пригрозил Усику Корчинский.

Кроме того, заявления в адрес украинского боксера и монахов Украинской Православной Церкви Корчинский опубликовал 13 декабря на своей странице в Фейсбук: «А если нарвется на националистов, может не успеть увернуться от брошенного в голову огнетушителя».