Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе, ранее отказавшаяся выполнять решение Фанара о своем роспуске, просила РПЦ о каноническом признании.

Фото: Архиепископ Хариопольский Иоанн / toulouse-orthodoxe.com

В Архиепископии считают, что такой шаг поможет сохранить ее единство, целостность и специфичность. Об этом говорится в письме управляющего Западно-Европейскими приходами русской традиции (Константинопольского патриархата) архиепископа Хариопольского Иоанна (Реннето) Патриарху Кириллу, перевод которого публикует «Credo».

«Мы планируем просить вас о каноническом признании вышеупомянутой Архиепископии, которое позволило бы обеспечить непрерывность наследования и миссии, которые совершаются 100 лет (в 2024 году), что также позволит многим ступить на путь примирения после стольких лет взаимного недоверия. Для этого мы хотели бы, чтобы вы сочли возможным подтвердить нам заверение юридической и церковной преемственности нашей структуры, регулируемой Уставом, в соответствии с положениями Закона от 1 июля 1901 года и Закона от 9-го декабря 1905 года, а также декрета от 6 мая 1906 года в соответствии с законами Французской Республики о взаимоотношениях между государством и церквями», – говорится в документе.

В Архиепископии поясняют: «Наши уставы прямо ссылаются на определения Московского Собора 1917-1918. Это то наследие, которое мы хотели бы сохранить, потому что оно позволило сохранить открытую церковную жизнь, которая включает участие мирян в жизни общин».

В письме архиепископ Иоанн подчеркивает, что этот шаг «может быть плодотворным и позволит нам присоединиться к Синоду или Митрополии Русской Церкви в Западной Европе, позволяя лучшую интеграцию всех наших приходов, разных языков в разных странах, сохраняя при этом целостность этой Архиепископии в универсальной миссии Православной Церкви».

«Запрашивая это, Ваше Святейшество, я понимаю, что нам придется вместе углубить это возвращение, обращаясь к фундаментальным принципам нашей Архиепископии, которая находится в Материнской Церкви, из которой она переходит», – говорится в письме.