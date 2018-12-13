С 11 декабря в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота стартовали сборы резервистов, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Мужчины в возрасте от 25 до 50 прибыли в учебный центр из всех уголков Украины. В начале бойцы получили необходимое вещевое имущество, прошли строевой и медицинский осмотр.

В первый день сборов офицеры-психологи определили морально-психологическое состояние прибывших, провели адаптационную беседу и аутотренинг для преодоления стрессовых ситуаций.

В свою очередь начальник Главного центра подготовки личного состава Дмитрий Коцеруба довел до новоприбывших общую информацию о деятельности пограничного ведомства Украины и порядок проведения сборов.

Во время курса подготовки резервисты получат необходимые знания и навыки по общевойсковым и пограничным дисциплинам. В дальнейшем эти знания могут быть применены резервистами на практике при выполнении служебно-боевых задач по охране государственной границы. Программа подготовки включает такие предметы, как тактика пограничной службы, тактико-специальная подготовка, общая тактика и огневая подготовка, а также тактическая медицина и личная безопасность и применение силы.

По итогам подготовки участникам собрания будут вручены соответствующие свидетельства.

Напомним, 3 декабря в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди.