В РПЦ предложили патриарху Варфоломею и Президенту Украины Петру Порошенко не проводить Объединительный собор, чтобы «не опозориться перед всем миром».

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Глава ОВЦС РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает, что созываемый 15 декабря в Киеве Объединительный собор вряд ли способен хоть кого-то объединить, поскольку «раскольнические структуры даже между собой не могут договориться». Об этом он написал в статье «Размышления в преддверии Объединительного собора раскольников», опубликованной во вторник на православном портале «Иисус».

«Сесть и посоветоваться с компетентными экспертами – вот что надо было бы сделать и Константинопольскому патриарху Варфоломею, и Президенту Украины, – убежден митрополит Иларион. – Может быть, не поздно еще остановить строительство башни, чтобы не превратиться в посмешище? Может быть, не поздно отказаться от идеи Объединительного собора», заведомо обреченного на провал, дабы не опозориться перед всем миром?»

Иерарх считает, что и Константинопольский патриарх Варфоломей, и Президент Украины Петр Порошенко плохо просчитали все возможные издержки и риски, связанные с проектом объединения церковных структур в Украине.

«Сделав ставку на раскольников, признав их и ассоциировав себя с ними, он (патриарх Варфоломей, – ред.) оттолкнул от себя и своего проекта миллионы верующих канонической Украинской Православной Церкви», – убежден представитель РПЦ.

По его словам, Президент Украины, объявив войну каноническому Православию в Украине, противопоставил «многомиллионной армии православных верующих, сплоченных под авторитетным руководством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия», «полки раскольников», которые как минимум вдвое уступают ей по численности.

«Но могут ли эти полки, не имеющие единого руководителя, разрозненные и разобщенные, одержать победу в войне, которую Президент объявил значительной части собственного народа», – задается вопросом митрополит.

По его мнению, «авантюра с созданием автокефальной церкви в Украине вопреки воле большинства православных верующих страны обречена на провал». Глава ОВСЦ считает, что патриарха Варфоломея ввели в заблуждение «некомпетентные советники, нарисовавшие ему ложную картину происходящего в Украине», которые, в том числе, сумели его убедить, что в канонической УПЦ окажется много сторонников автокефалии.