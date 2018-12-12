Следующая встреча в «нормандском формате» запланирована на январь.

Об этом сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в среду на брифинге в Берлине, передает Укринформ.

«Встреча должна быть продолжена в январе», - сообщил пресс-секретарь правительства.

Детали встречи ее участники договорились не разглашать.

Зайберт напомнил, что федеральное правительство еще в конце ноября осудило применение военной силы российской стороной в Керченском проливе. С точки зрения ФРГ, во избежание дальнейшего обострения крайне нужны диалог и деэскалация. «Именно на это и была нацелена вчерашняя встреча», - добавил он.

Как сообщалось, во вторник в Берлине состоялась встреча в «нормандском формате» на уровне политических советников. Украинскую сторону на ней представляли заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, а также замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков.