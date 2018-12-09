Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) в Берлине будет представлять помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«От нас должен быть Сурков», - сказал он журналистам.

Песков пояснил, что речь идет о встрече, договоренность о которой была достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине.

В Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря проходил саммит «двадцатки».