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11 декабря митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону и митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану восстановили пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения противоборствующих сторон на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба горловской епархии.

«Приходы и донецкой, и горловской епархии находятся по обе стороны линии разграничения. Для полноценного осуществления своего служения правящим архиереям этих епархий необходимо лично присутствовать на приходах и в монастырях с обеих сторон», - говорится в сообщении.

Двумя днями ранее иерархов не пропустили  на подконтрольную Украине территорию для совершения богослужения в Успенском Николо-Васильевском монастыре, аргументировав это тем, что с 7 декабря Служба безопасности Украины аннулировала их пропуски. 
ForUm

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