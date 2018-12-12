также в разделеПолитика
New Eastern Europe: Влиятельный Медведчук из «Оппозиционной платформы — За жизнь» нацелен получить большое влияние, мобилизуя электорат юго-востока 44
Порошенко – Смелянскому: Советую пересмотреть собственную зарплату 31
Закон о разрыве договора о дружбе с Россией вступил в силу 18
Опрос: Зеленский и Тимошенко имеют больше всего шансов выйти во второй тур выборов 32
«Задачи Президента надо выполнять»: Порошенко вызвал «на ковер» директора «Укрпочты» 82
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа 27
Адвокат объяснил, почему Насиров не может сегодня выйти на работу 34
Конгресс США принял резолюцию по Азову и «Северному потоку-2» 104
Бойко заявил в полицию из-за фейкового съезда Оппоблока 61
Савченко уже прекращает голодовку 42
Политический обозреватель: Порошенко знает, что моряков может вернуть только Медведчук, но не хочет признаться в этом публично 36
Гройсман пока не берется оценивать вероятность «плана Маршалла» для Украины 32
Сейм Литвы призывал отключить РФ от системы SWIFT 42
Порошенко в Facebook запустил опрос о значимости томоса для Украины 73
Рейтинги Тимошенко и Порошенко упали 3666
Опрос: Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко в президентской гонке 322
Комарова: УПЦ играет фасадную роль, все переговоры по пленным ведет Медведчук 49
Закон о прекращении «большого договора» с РФ опубликован в «Голосе Украины» 47

Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс считает, что ЕС должен отреагировать на Керченский кризис усилением санкций в отношении России.

Об этом она заявила накануне начала дебатов в Европарламенте о ходе реформ в Украине, запланированных на 11-12 декабря, сообщает Укринформ.

«Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации; мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен до Азовского моря. Мы также призываем ЕС и его государства-члены закрыть наши порты для захода российских кораблей из Азовского моря на случай, если Россия не восстановит свободу навигации в Керченском проливе и в Азовском море», - заявила Хармс.

Она выразила надежду, что после российской военной атаки в Керченском проливе подавляющее большинство в Европейском парламенте проголосует за предложенные меры реагирования на недавнюю эскалацию.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США и Европа должны закрыть вход российским судам в свои порты.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги