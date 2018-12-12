Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс считает, что ЕС должен отреагировать на Керченский кризис усилением санкций в отношении России.

Об этом она заявила накануне начала дебатов в Европарламенте о ходе реформ в Украине, запланированных на 11-12 декабря, сообщает Укринформ.

«Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации; мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен до Азовского моря. Мы также призываем ЕС и его государства-члены закрыть наши порты для захода российских кораблей из Азовского моря на случай, если Россия не восстановит свободу навигации в Керченском проливе и в Азовском море», - заявила Хармс.

Она выразила надежду, что после российской военной атаки в Керченском проливе подавляющее большинство в Европейском парламенте проголосует за предложенные меры реагирования на недавнюю эскалацию.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что США и Европа должны закрыть вход российским судам в свои порты.