Фонд государственного имущества Украины должен провести новый прозрачный конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго», заявил министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

«Несмотря на перенос сроков конкурса по продаже государственного пакета «Центрэнерго», планы правительства не изменились. Приватизации предприятия быть. Но мы видим, что Фонду государственного имущества и советнику по приватизации нужно провести более основательную подготовку к продаже. Правительство рассчитывает на настоящую конкуренцию на аукционе, и мы хотим видеть серьезные иностранные компании среди его участников», - приводит слова министра пресс-служба правительства.

Саенко также считает, что проведение конкурса по новому – более прогрессивному закону «О приватизации» позволяет ожидать возвращения интереса к нему иностранных инвесторов.

В частности, как уточнил министр, новый закон предусматривает тщательную проверку происхождения денег, за которые покупается государственное имущество, и недопущение к торгам лиц, связанных со страной-агрессором. Кроме того, новый закон будет лучше защищать права инвестора, в частности он предоставляет возможность применения более прогрессивного английского права, лучше защищает от манипуляций со стороны кредиторов, устанавливает ограничения на обжалование результатов продаж.

«Все эти факторы должны усилить интерес иностранных инвесторов к предприятию», - резюмировал Саенко.

Напомним, Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании «Центрэнерго, который должен был состояться 13 декабря.