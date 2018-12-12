Протесты «желтых жилетов» во Франции, которые почти месяц назад начались с недовольства повышением цен на топливо, сейчас превратились в движение за все хорошее против всего плохого. На днях в протестах обнаружили «российский след», и хотя официально Кремль это отрицает, французские власти все же начали проверку. Изменится ли теперь риторика Франции относительно России, и помогут ли уступки Макрона утихомирить протестующих?

У «желтых жилетов», которые еще в ноябре митинговали во Франции против повышения правительством цен на топливо для автомобилистов, нашлись и другие поводы для возмущения. Теперь после того, как удалось добиться годичной отсрочки на повышение цен на горючее, представители движения требуют общего снижения налогов, повышения зарплат и пенсий, а также выступают против политики президента Макрона и его реформ.

Во время очередных акций протеста «желтых жилетов», которые прокатились по всей стране в минувшие выходные, демонстранты поджигали баррикады, автомобили, разбивали стекла в домах и магазинах, а также провоцировали столкновения с полицейскими. В результате протестов были задержаны более полутора тысяч человек.

Правоохранители вынуждены были использовать бронетехнику, применить слезоточивый газ и водометы. Для обеспечения «исключительных» мер безопасности по всей стране были задействованы 89 тысяч правоохранителей, а в Париже даже обсуждалось введение режима чрезвычайного положения...

И все бы ничего, если бы в уличных акциях не стали замечать поклонников «русского мира». В частности, во время демонстраций, двое французов развернули посреди Парижа флаг «ДНР». Как выяснилось позднее, эти французы, Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро, были пособниками пророссийских боевиков. Согласно информации на сайте «Миротворец», Ксавьер Моро приезжал на оккупированный Донбасс для участия в качестве наблюдателя на псевдовыборах 11 ноября текущего года, а Фабрис Сорлин, лидер ультраправой организации Dies Irae («Судный день»), также незаконно посещал оккупированные территории Донбасса, после чего активно освещал свою пророссийскую позицию во французской прессе. Кроме того, в Сети было опубликовано видео, на котором во время погромов на улицах Парижа были замечены русскоязычные люди, которые стали отступать после криков отнюдь не на французском языке - «Назад!». Не говоря уже о том, что во время погромов некоторые «желтые жилеты» повредили табличку Культурно-информационного центра при Посольстве Украины во Франции…

Не удивительно, что подобные «звоночки» привлекли к себе внимание украинских спецслужб. Как сообщили в СБУ, в последние годы Россия настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры, и потому вполне вероятно, что российские спецслужбы причастны к организации беспорядки во Франции. Более того, аналогичные провокации могут повториться в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и в других странах Европы. «Для получения «революционного опыта», радикалов из Европы сотнями вербовали для террористической деятельности в составе НВФ и специально вывозили под видом фейковых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс…

За спиной мирных митингующих, они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. По информации СБУ, российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», - заявили в ведомстве. Причастность РФ к происходящему во Франции решили проверить и французские власти. «Сейчас ведется расследование», - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Причиной проверки стала активность около 600 прокремлевских аккаунтов в соцсети Twitter, которые активно использовали хештег #giletsjaunes («желтые жилеты») и сообщали о якобы готовности французских правоохранителей к бунту. В свою очередь, Кремль, ожидаемо, все обвинения в свой адрес отрицает.

«Россия считает все происходящее исключительно внутренним делом Франции. Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции. Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным, как клеветой», - заверил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Российский след

Эксперт по международной политике аналитического центра «Украинский институт будущего» Илия Куса считает, что Путин, несомненно, будет раскручивать тему протестов во Франции, так как ему выгодно ослабление власти Макрона для того, чтобы французский президент стал более сговорчив. Но заявления о том, что исключительно Россия стоит за французскими протестами – это нонсенс. «Во Франции существуют внутренние проблемы, которые наслаивались еще со времен смерти Шарля де Голля. Предыдущие правительства не принимали адекватных мер, и акцизы на топливо просто стали последней каплей. Макрон, как представитель французских элит, несколько далек от проблем простых людей. И, также как и другие богатые французские политики, он оторван от населения. Потому не вся его политика продумана. И это также одна из главных претензий к Макрону», - говорит Куса.



Отсутствие равенства во французском обществе осознает и французский президент. «Я понимаю возмущение семей, которые работают весь день и им не хватает на жизнь, или пенсионеров, которые всю жизнь вкладывали в пенсионные накопления и сегодня находятся в затруднительном положении. Это проблемы сорокалетней давности, которые нарастали как снежный ком, это болезнь нашего демократического общества, которое все больше расслаивается. И теперь мы столкнулись с этим лицом к лицу. Мы не дали ответ на это возмущение, этот гнев, и я принимаю на себя часть ответственности за это», - отметил он во время обращения к нации в понедельник, 10 декабря.

Директор международной ассоциации «Институт национальной политики» Юрий Шулипа считает, что если спецслужбы Франции все же публично докажут «российский след», то тогда двусторонние отношения двух стран могут ухудшиться: «Франция должна будет вносить изменения в законодательство об обороне, безопасности Франции, и тогда она в своих доктринах может документально объявить Россию своим врагом, как это сейчас сделала Украина».

А вот по мнению директора информационно-политического центра «Перспектива», эксперта по международным вопросам Павла Рудякова, несмотря на то, что в мире сейчас и существует некий тренд «виновности России», на отношениях между Францией и Россией это вряд ли отразится. «Могут звучать заявления от отдельных представителей французских властей, разве что, для получения репутационных баллов. Осуждение действий России, безусловно, будет продолжаться, но реальных осложнений в отношениях двух стран ожидать не стоит. Потому что Франция – солидная страна, которая не станет идти на поводу у таких дешевых вариантов. А списать все на Россию – это и есть дешевый вариант», - считает Рудяков.

Расчет на затухание конфликта

Как бы там ни было, Макрону уже пришлось пойти на уступки протестующим. В ответ на требования «желтых жилетов», он пообещал увеличить минимальные заработные платы на 100 евро в месяц с 2019 года, а также внедрить налоговые льготы.

По мнению Илии Кусы, эти уступки недостаточны, так как причина протестов, в целом, в отношениях французских властей с обществом. В то же время, вероятность отставки Макрона мала, так как ситуация не настолько критична, а движение «желтых жилетов» достаточно децентрализовано и у него нет явных лидеров.

«Расчет Макрона идет на то, что он, за счет моратория на топливо и повышения минимальной зарплаты, смог заморозить конфликт. И поскольку на протесты, в основном, приехали люди из провинций, так как предложенное Макроном подорожание топлива, в первую очередь, ударило именно по ним, то сейчас часть из них успокоится или уедет. И тогда протесты, в большинстве, сойдут на нет», - убежден эксперт.

Старший научный сотрудник Института всемирной истории НАНУ Максим Яли отмечает, что озвученное Макроном – это максимум того, на что может пойти правительство Франции. «Они уже прекрасно понимают, что ситуация может дойти до точки невозврата, соответственно, это некий компромисс. Но накал велик, и видя, что президент идет на уступки, протестующие могут увеличить свои требования», - говорит Яли.

Однако, по его словам, если не будет «сакральных жертв», то в ближайшие пару недель ситуация нормализуется, поскольку скоро в Европе – рождественские праздники и люди будут отправляться к семьям.

Французское правительство уже подсчитывает убытки от заявлений президента – по оценкам госсекретаря Франции Оливье Дюссо, выполнение экономических мер, предложенных Макроном, могут стоить государству 8-10 миллиардов евро. Кроме того, усиление протестных настроений во многом будет зависеть и от того, как на это будут влиять радикально настроенные партии, которые ранее были замечены в симпатии к Путину и неприязни к Макрону.

