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В среду, 12 декабря, поезда киевского метро будут ходить на час дольше в связи с проведением футбольного матча между донецким «Шахтером» и французским «Лионом».

Кроме того, как сообщает пресс-служба метрополитена, с 21:00 до 22:00 станция «Олимпийская» не будет работать, «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта» будут закрыты на вход. После 23:30 возможно ограничение входа на эти станции.

Матч «Шахтера» и «Лиона» состоится на НСК «Олимпийский» в Киеве. Игра начнется в 22:00. Сначала проведение матча планировалось в Харькове, однако его перенесли в столицу после введения военного положения в 10 областях.
ForUm

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