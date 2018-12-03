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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение. Об этом сообщает terrikon со ссылкой на официальный релиз УЕФА.

Решение было принято сегодня на исполкоме Союза европейских футбольных ассоциаций. Также отмечается, что исполком УЕФА запретил проводить матчи в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение. Заключительный матч «горняков» на групповом этапе Лиги чемпионов запланирован на 12 декабря и должен был пройти на ОСК «Металлист».

Запасной вариант в случае переноса поединка – «Львов Арена». Ранее исполняющий обязанности директора «Арены Львов» Юрий Майборода сообщил, что получил звонок из ФФУ по поводу возможности провести матч заключительного тура группового этапа ЛЧ «Шахтер» - «Лион» на львовском стадионе.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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