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Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы снова не смогли определить, была ли фигурантка смертельного ДТП Елена Зайцева под влиянием опиатов в момент аварии, сообщает МГ «Объектив».

Адвокат потерпевших Лариса Матвеева рассказала в суде, что эксперты ХОБСМЭ в заключении указали, что у них нет достаточных данных, чтобы определить, была ли Зайцева в момент ДТП под воздействием опиатов.

Кроме того, Матвеева обратилась в дисциплинарную комиссию с жалобой на прокуроров.

Адвокат считает, что обвинение неверно квалифицировало смягчающие обстоятельства вины Елены Зайцевой, поскольку ущерб потерпевшим возмещён не полностью, это не может смягчить ее вину.

Заседание суда перенесли на 19 декабря 14:00, поскольку адвокат Дронова Перепелица в больнице.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин. 

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).    

27 февраля 2017 в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

На заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

4 декабря суд частично удовлетворил ходатайство защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы и назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу в отношении Зайцевой. 
ForUm

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