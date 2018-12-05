Киевский районный суд Харькова в ходе очередного заседания в деле о смертельном ДТП на улице Сумской 4 декабря частично удовлетворил ходатайство защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы и назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу в отношении подозреваемой Елены Зайцевой, сообщает УНИАН.

«Зайцева могла контролировать свои действия. Суд назначил дополнительную судебно-медицинскую экспертизу. Находилась ли Зайцева в состоянии опьянения от наркотиков, должна выяснить экспертиза», - сказал судья, объявляя свое решение.

Экспертизу должно провести до 10 декабря Харьковское бюро судебно-медицинской экспертизы.

Юлия Козырь - защитник Зайцевой - назвала ходатайство адвоката Дронова умышленным затягиванием процесса и требовала его отклонить. «На мой взгляд, все наши заседания уже давно должны были закончиться, и на сегодняшний момент никаких оснований затягивать этот процесс нет и быть не должно. В принципе, отчасти из-за этого тоже я возражала против ходатайства адвоката Перепелицы», - заявила она журналистам. Такого же мнения придерживается и прокуратура.

«Во время заседания решается вопрос о назначении экспертизы. Сторона обвинения возражала, что экспертиза не обоснована. Такие ходатайства - это затягивание судебного рассмотрения. Все данные об обстоятельствах, на которые ссылается сторона защиты Дронова, есть в уголовном производстве, стороной обвинения все доказательства предоставлены. Поэтому такие ходатайства мы обычно рассматриваем как затягивание судебного разбирательства», - сказал прокурор Валерий Бухан.

Следующее заседание суда назначено на 11 декабря.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. 13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин.

6 ноября водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).

27 февраля в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

На заседание суда никак не могут доставить бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.