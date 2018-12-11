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В британском правительстве предложат Палате общин проголосовать за соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС до 21 января.

Пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй сказал, что дебаты по соглашению будут восстановлены на том моменте, на котором они остановились вчера, сообщает «Новое Время».

Это означает, что у депутатов будет два дня для обсуждения перед тем, как проголосовать.

Напомним, парламент Великобритании должен был провести голосование по соглашению о Brexit 11 декабря. 10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что откладывает голосование.
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