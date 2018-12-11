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Лидеры ЕС проведут экстренный саммит из-за Brexit. Такое решение принял президент Европейского совета Дональд Туск после того, как правительство Великобритании отложило внесение соглашения для голосования в парламенте, сообщает УНИАН.

«Мы не будем пересматривать соглашение, в том числе и защитное соглашение (о границе с Ирландией. - Ред.), но мы готовы обсудить, как облегчить ратификацию в Великобритании. Время уходит, поэтому мы также обсудим нашу готовность к сценарию без соглашения», - написал он в Twitter.

Напомним, 10 декабря премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что откладывает голосование в парламенте по выходу из Евросоюза.


 
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