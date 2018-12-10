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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что представители 2-го «армейского корпуса» «ДНР» отправились на военную базу РФ, где размещены сотни танков, сообщает УНИАН.

Комментируя спутниковые снимки, на которых зафиксированы сотни танков РФ на новой военной базе в 18 километрах от границы с Украиной, он отметил, что «это означает только то, что военное положение было введено не на пустом месте, а обоснованно. Кроме танков, там еще размещены десятки систем залпового огня «Град», очень большое количество боеприпасов и горючего».

По его словам, «представители 2-го так называемого «армейского корпуса» «ДНР» отправились туда для проведения определенных действий с этой техникой, учений, приведения ее в порядок». Таким образом, можно сделать вывод, что уровень напряженности растет».

«Будет ли эта техника задействована - поживем, увидим. Готовиться надо. Такие подготовительные действия сейчас происходят, в том числе и на территории Донецкой и Луганской областей», - добавил он.

Ранее издание Defence Blog опубликовало спутниковые снимки, на которых были зафиксированы сотни российских танков на новой военной базе в окрестностях города Каменск-Шахтинский в Ростовской области в 18 километрах от границы с Украиной. Издание отмечает, что снимки показывают сотни боевых танков Т-64 и Т-62М, а также около тысячи военных грузовиков и артиллерийских систем. На Google maps можно увидеть соответствующие снимки, маркированные 2018 годом.

Напомним, в Украине с 14:00 26 ноября введено военное положение. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

Президент Петр Порошенко заявил, что угроза полномасштабного российского вторжения в Украину остается.

В свою очередь начальник Генерального штаба, командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко заявляет, что Россия с конца августа укрепила свои силы возле границы с Украиной и теперь она представляет наибольшую военную угрозус момента оккупации и аннексии Крыма.
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