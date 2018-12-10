Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Аннегрет Крамп-Карренбауэр, во время которого поздравил ее с избранием на должность председателя Христианско-демократического союза Германии. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Было отмечено динамичное развитие политического диалога между Украиной и ФРГ.

Порошенко отметил активную роль Германии в поиске путей для прекращения российской агрессии на Донбассе и в Азовском море.

Отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, которых незаконно удерживает Россия.

Напомним, 7 декабря, канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о своем уходе с поста главы партии. Христианско-демократический союз Германии (ХДС) впервые за 18 лет сменил лидера. Им стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая набрала 52% во втором туре голосования.