Одесская полиция задержала ультрас после футбольного матча за нападение на патрульных, а не за патриотический баннер, заявил советник главы облуправления Руслан Форостяк.

«Ряд СМИ распространяют информацию якобы в Одессе во время футбольного матча правоохранители задержали представителей ультрас за патриотические и националистические лозунги, ссылаясь на блогера Романа Синицына. Хочу отметить, что это абсолютный бред, понятно, что такими посланиями преследуются какие-то собственные амбиции или интересы, причем вредные для нашего государства, с соответствующими акцентами», - написал он в Facebook.

Форостяк заявил, что во время матча были совершены хулиганские действия «с применением мощной пиротехники, что привело к остановке матча и многочисленным обращениям от других зрителей и администрации в полицию, чтобы усмирить хулиганов, помимо прочего были повреждены пиротехникой сиденья для зрителей».

Однако правоохранители не вмешивались и даже не заходили непосредственно на стадион.

«После матча было решено доставить одного человека в административном порядке в райотдел для составления админбумаг, но его коллеги пытались физически препятствовать патрульным полицейским, тактической группе выполнять свои обязанности, совершили злостное неповиновение и прибегли к физическому сопротивлению», - отметил он.

Поэтому дополнительно в райотдел поехали еще около 12 человек в административном порядке, где на них были составлены протоколы и проведена воспитательная беседа.

«О каком-то «бывшем беркуте» - это вообще фантазия Синицына, ему в Киеве, может, виднее, а у нас мы знаем, что спецподразделения вроде батальона особого назначения вообще не участвовали в охране общественной безопасности во время матча, на месте были только тактические группы оперативного реагирования патрульной полиции. А по Синицыну – возьми плакат против Путина и делай что хочешь, это вероятно как икона», - заявил советник главы облполиции.

Ключевое здесь, по его словам, этих лиц задержали не на стадионе, а уже после матча на улице, за нападение на патрульных.

Напомним, волонтер и блогер Роман Синицын сообщил, что после футбольного матча правоохранители избили и задержали ультрас, вывесивших баннер «Кремль, покайся!» и названия захваченных украинских судов – «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу».