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Во время футбольного матча между командами «Черноморец» и «Ворскла», который проходил на стадионе «Черноморец» в Одессе, болельщики одной из команд, нарушая порядок, зажгли файеры и подожгли сиденья.

Полицейские не допустили правонарушения. В Приморский отдела полиции был доставлен 12 человек, некоторые из которых оказали злостное неповиновение полицейским при исполнении ими служебных обязанностей, сообщает пресс-служба полиции.

Обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним,  волонтер и блогер Роман Синицын сообщил, что после футбольного матча правоохранители избили и задержали ультрас, вывесивших баннер «Кремль, покайся!» и названия захваченных украинских судов – «Бердянск», «Никополь», «Яны Капу».
ForUm

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