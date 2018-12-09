Мы уже побывали в доме с аквапарком Селин Дион, самом технологическом особняке Билла Гейтса и посмотрели, как выглядит не существующее в реале убежище Летучей мыши.

В последней публикации о самой известной недвижимости мира, ForUm расскажет о двухэтажном доме на колесах от немецкого автогиганта Volkswagen. Побываем в особняке, в котором убили двух знаменитых наркобаронов и посмотрим на самый дорогой дом в мире, стоимость которого составляет более одного миллиарда долларов.

Двухэтажный дом на колесах от Volkswagen

Концепт Volkswagen California XXL – семейный автомобиль для путешествий – был представлен в прошлом году. Это увеличенная версия популярного кэмпера Volkswagen California.

Центральная часть салона полностью трансформируема. Кухонная зона оснащена газовой плитой, раковиной и двумя небольшими холодильниками.

Так называемая «мокрая зона» в нерабочем состоянии напоминает обычный шкафчик глубиной и шириной 60 см. Но если потянуть за ручку, то отсек можно увеличить до 120 см.

В верхней части (второй этаж) расположена раскладная двуспальная кровать размером 2 на 1,7 метра.

Дом, в котором убили двоих известных наркобаронов

Один из самых известных домов Америки – особняк El Fureidis – расположен в Монтесито, Калифорния. В разное время в нем останавливались, Альберт Эйнштейн, Джон Фицджеральд Кеннеди, Томас Манн, Уинстон Черчилль и Чарли Чаплин.

Но дом стал знаменит после того как в нем был убит наркобарон Тони Монтана в картине Брайана де Пальма «Лицо со шрамом» в исполнении Аль Пачино.

Кроме этого, компания Rockstar использовала этот дом в качестве прототипа особняка наркобарона Рикардо Диаса в культовой игре Grand Theft Auto: Vice City и который тоже был убит в этом особняке.

Примечательно, что этот дом был выставлен на продажу за 35 миллионов, однако его продали всего за треть этой суммы.

27-этажный частный дом стоимостью в 1 миллиард долларов

Здание «Антилия», высотой в 173 метра, находится в Мумбаи, Индия. Примечательно, но в доме всего 27 этажей, хотя, в такую высоту «уместилось» бы 60. Его возвел бизнесмен Мукеш Амбани, который является самым богатым человеком в Индии по версии «Форбс».

Дом бизнесмена имеет площадь 37 тысяч кв.м. На нижних этажах расположена парковка на 168 автомобилей и собственный автосервис. Имеются висячие сады, плавательные бассейны, театр, бальный зал, СПА-салон, комнаты для гостей и семьи хозяина. Сверху находятся вертолетные площадки и центр управления полетами.

Всего в доме работает около шестисот человек.

Согласно данным некоторых СМИ, на сегодняшний день дом стоимость дома составляет более 1 миллиарда долларов.