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Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о саботаже ГФС таможенного оформления транспортных средств.

«Прошло почти две недели, как вступили в силу законы Украины №2611-VIII и №2612-VIII, которые решают вопросы таможенного оформления и государственной регистрации авто с иностранной регистрацией. Несмотря на то, что желающих растаможить свои машины как можно быстрее все больше, имплементация законов движется крайне медленно», - написала она в Facebook.

Нардеп отметила, что в первые дни, когда заработали законы, была удивлена ​​крайне низкой динамикой растаможивания автомобилей.

«Оказывается, что начиная с понедельника практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. На сегодня таких автомобилей насчитывается уже около 700», - заявила Южанина.

По ее словам, организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Виктор Кривицкий, ответственный за таможенное направление, а причиной – вымышленная им новая система проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто.

Южанина заявила, что вмешивается в ситуацию, чтобы сломать этот саботаж.

«Также обязательно обращусь к НАБУ с целью компетентной оценки ситуации», - резюмировала она.

Как сообщал ForUm, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.

23 ноября документ подписал Президент. 25 ноября закон вступил в силу.
ForUm

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