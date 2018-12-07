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Средние расходы домохозяйств на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в I полугодии 2018 года составляли 1321 грн в месяц или 16% от общих расходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, в I полугодии 2017 года соответствующие расходы составляли 19% или 1280 грн или 1321 грн в месяц.

Размер полученных льгот и субсидий (наличных и безналичных) на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг в расчете на среднее домохозяйство составил 412 грн в месяц, или 31% расходов на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг (в январе-июне 2017 года - 504 грн (39%).

По данным Госстата, среднемесячные общие доходы одного домохозяйства в І полугодии 2018 года составили 9249 грн. В среднем на одного человека, который входит в состав домохозяйства, эквивалентные общие доходы составили 4384 грн в месяц.

Напомним, жителям Украины в январе-октябре 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 1,164 млрд грн, что в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года
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