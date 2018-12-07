также в разделеОбщество
Полторак: РФ стянула к границам Украины 100 тысяс военных 33
Полторак: Выдержка украинских моряков спасла от полномасштабной агрессии РФ 34
Канада увеличила количество отказов в визах украинцам 22
Москалькова посетила в СИЗО раненых украинских моряков 26
Полторак: Мы не откажемся от права проходить через Керченский пролив 55
6 декабря. Картина дня 39
Военные США провели внеплановый полет над Украиной 31
Институт Pantone назвал цвет 2019 года 31
Ученые назвали главного врага похудения 80
Украинцы массово бросают «евробляхи» в Словакии 114
Украинские консулы посетили в Москве раненых моряков ВМС 49
На Одесчине от гриппа умер младенец 22
На Украину надвигается новый циклон: погода испортится 150
УПЦ КП созывает свой собор 69
В Симферополе задержали журналиста «Крымской Солидарности» 21
Довженко: Авторы программы про Медведчука и Порошенко - мастера натяжек и манипуляций 50
Для Продана не нашлось электронного браслета 12
Главы МИД стран ЕС пригласили Климкина обсудить Керченский кризис 22

Информация о том, что Петр Порошенко был иподьяконом УПЦ МП, не соответствует действительности.

Об этом «Украинской правде» сообщили в Администрации Президента.

«Петр Порошенко никогда не был иподьяконом УПЦ МП», - заверили в АП, реагируя на открытое письмо наместника Почаевской лавры митрополита Владимира.

Митрополит жаловался Президенту на давление, просил о заступничестве и написал, что Порошенко, якобы, в прошлом был иподьяконом УПЦ МП.

«Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной Православной Церкви в Украине», - добавили в Администрации Президента.

Напомним, 28 ноября Кабинет Министров Украины вернул сооружения Почаевской лавры (Тернопольская область) в состав Кременецко-Почаевского заповедника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
41
Теги