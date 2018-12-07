Информация о том, что Петр Порошенко был иподьяконом УПЦ МП, не соответствует действительности.

Об этом «Украинской правде» сообщили в Администрации Президента.

«Петр Порошенко никогда не был иподьяконом УПЦ МП», - заверили в АП, реагируя на открытое письмо наместника Почаевской лавры митрополита Владимира.

Митрополит жаловался Президенту на давление, просил о заступничестве и написал, что Порошенко, якобы, в прошлом был иподьяконом УПЦ МП.

«Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной Православной Церкви в Украине», - добавили в Администрации Президента.

Напомним, 28 ноября Кабинет Министров Украины вернул сооружения Почаевской лавры (Тернопольская область) в состав Кременецко-Почаевского заповедника.