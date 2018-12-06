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В оккупированном Симферополе в здании в подконтрольного РФ Киевского райсуда, где рассматривают дело адвоката Эмиля Курбединова, задержали журналиста организации «Крымская Солидарность» Нури Абдурашидова, который собирался освещать судовой процесс. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк.

«В здании Киевского районного суда Симферополя задержан активист «Крымской Солидарности» Нури Абдурашидов, который намеревался освещать судебное заседание по делу адвоката Эмиля Курбединова. Его увели судебные приставы для составления протокола», – написал он.

Как сообщал ForUm, сотрудники Центра по противодействию экстремизму по дороге из дома в офис задержали адвоката Эмиля Курбединова.

Он ранее на этой неделе принял поручение на защиту военнопленных украинских моряков.

 
ForUm

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