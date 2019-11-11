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Апелляционный суд удовлетворил требования Православной Церкви Украины и Министерства культуры о ликвидации Киевского Патриархата.

Фото: Главред

Сегодня Шестой апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы митрополита Черкасского Православной Церкви Украины Олега Яременко и Министерства культуры Украины относительно решения первой инстанции о приостановлении ликвидации УПЦ КП, как сообщает информационное агентство UNN.

Как ранее сообщалось в СМИ, сегодня сторонники Филарета и УПЦ Киевского патриархата проводили крестный ход в знак протеста против ликвидации их Церкви.

У стен суда верующие устроили стычку с правоохранителями из-за того, что их не пустили на заседание. Против них Нацгвардия применила газ.

***Киевская патриархия УПЦ КП подала судебный иск о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии Киевской патриархии УПЦ КП во главе с митрополитом ПЦУ Иоанном (Яременко)

4 сентября Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата о приостановлении ликвидации УПЦ КП.
ForUm

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