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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, сообщает 112 Украина.

По словам Помпео, только Россия может спасти договор, «признав нарушения и начав снова соблюдать его положения».

«США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО этого решения США», - сказал он.

Помпео подчеркнул, что нет никаких показаний того, что Россия вернется к соблюдению Договора о РСМД - соглашение 1987 года, запрещающее размещение наземных ядерных ракет средней дальности.

Напомним, 21 октября президент Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из договора 1987 года, ограничивающего производство, использование и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Свое решение он мотивировал тем, что Москва нарушает его положения. О нарушении договора Россией ранее говорили глава Пентагона Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Нарушающим условаия договора вооружением на Западе считают комплекс 9М729 (SSC-8). В Москве подчеркивают, что он соответствует договору.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение заявил, что решение США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности вызывает обеспокоенность в Кремле.
ForUm

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