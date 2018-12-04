Командование Сил спецопераций ВСУ призвало военнослужащих-любителей селфи отключать геолокацию.

«Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию», - говорится в сообщении.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призвал гражданам не проводить фото, видео съемку и онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения о военной технике и режимных объектах Минобороны.