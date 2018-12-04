Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после объединительного собора, на котором будет создана единая Украинская поместная православная церковь и избран ее предстоятель, он сам поедет вместе с этим предстоятелем к Вселенскому патриарху на церемонию получения томоса об автокефалии этой церкви. Об этом он сказал 3 декабря в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает Радио Свобода.

«Предстоятель вместе с президентом поедут на Фанар (район Стамбула, где находится резиденция Вселенского патриархата, - ред.), будет торжественная служба Божья, и на этой службе будут служить два предстоятеля - патриарх Варфоломей (Вселенский патриарх - ред.) и новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви», - сказал он.

По словам Президента, велика вероятность того, что объединительный собор состоится уже в декабре, и в этом же месяце будет завершено получение автокефалии. Он также сказал, что молится за то, чтобы участникам собора Господь даровал мудрость, ум и единство, чтобы они выбрали предстоятеля «без вмешательства президента».

«Является ли получение томоса ударом по (президенту России Владимиру) Путину? Очевидно, что да. Это духовный удар. Он пошел на нас в атаку, а церковь, которой он очень гордился, - украинцы не видят возможности туда ходить. Все, что он делал, - зря. Он будет пытаться нас остановить. Как в 2014-м. Ему был нужен Донбасс и Крым? Нет, ему была нужна вся Украина. Российская империя без Украины не существует. Только украинцы с этим не согласились», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.