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Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Куренной принес присягу в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер Андрей Парубий сообщил, что 29 ноября 2018 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Куренного Владимира Константиновича, включенного в избирательный список партии «Блок Петра Порошенко».

Напомним, вместо депутата Ирины Фриз, которую назначили на должность министра по делам ветеранов, в Верховную Раду зайдет 86-й номер в списке БПП Владимир Куренной, который уже был нардепом двух созывов.
ForUm

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