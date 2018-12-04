Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой стало плохо во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Во время выступления Президента Петра Порошенко она упала. Присутствующие помогли ей подняться и выйти за кулисы, ведущий попросил принести воды.

«Представьте себе, с каким напряжением сейчас работает уполномоченный по правам человека, – сказал Порошенко. – Людмила Денисова работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков. Она мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека Российской Федерации, делает координацию адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест», — подчеркнул Порошенко.

Спустя несколько минут Денисова под аплодисменты вернулась в студию и сказала, что чувствует себя хорошо.

Напомним, украинский омбудсмен постоянно информирует о ходе переговоров относительно судьбы украинских моряков.