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Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой стало плохо во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Во время выступления Президента Петра Порошенко она упала. Присутствующие помогли ей подняться и выйти за кулисы, ведущий попросил принести воды.

 

 

«Представьте себе, с каким напряжением сейчас работает уполномоченный по правам человека, – сказал Порошенко. – Людмила Денисова работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков. Она мобилизует международную поддержку, мобилизует уполномоченного по правам человека Российской Федерации, делает координацию адвокатов, привлекает адвокатов из состава крымских татар. Это очень нелегкий крест», — подчеркнул Порошенко.  

Спустя несколько минут Денисова под аплодисменты вернулась в студию и сказала, что чувствует себя хорошо. 

Напомним, украинский омбудсмен постоянно информирует о ходе переговоров относительно судьбы украинских моряков.
ForUm

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