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В Кремле считают, что заявление Президента Украины Петра Порошенко о планах России захватить Бердянск и Мариуполь является абсурдным и попыткой Киева провоцировать напряженность. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

«Это абсолютно абсурдное заявление. Собственно, еще одна попытка каким-то образом провоцировать напряженность. Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов в Украине», - сказал он.

«Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывает. Это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение», - подчеркнул Песков.

Напомним, интервью немецкому Funke Media Group заявил Президент Петр Порошенко заявил, что РФ пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск
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