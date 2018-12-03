Друзья собрали залог и внесли 3 млн гривен за блогера Александра Барабошко («Круус»), которого Печерский районный суд арестовал на 2 месяца.
Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Никита Чекман.
«По моей информации, залог внесли, но он еще не вышел из СИЗО, поскольку это сложная процедура», - сказал он.
Адвокат добавил, что залог собирали и вносили друзья.
«Насколько я понимаю, друзья собирали по копеечке», - отметил юрист.
Как сообщал ForUm, 29 ноября сотрудники Главной военной прокуратуры задержали политтехнолога Владимира Петрова по делу студентки Натальи Бурейко, которая обвинила в сексуальных домогательствах чиновника Нацполиции. Позже был задержан блогер Александр Барабошко. Им сообщили о подозрении.
Правоохранители считают, что Петров был организатором информационной кампании, направленной против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко.
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