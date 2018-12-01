Поезд из Южной Кореи впервые за десять лет отправился в КНДР, чтобы проверить состояние путей в рамках сообщения железнодорожных систем двух стран.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на агентство Yonhap.

«Южнокорейский поезд отправился в Северную Корею в пятницу в 18-дневную совместную инспекцию железных дорог, которую две страны проводят в рамках усилий по модернизации и восстановлению железнодорожных линий через границу», - говорится в сообщении.

Как отмечается, десятки официальных лиц и экспертов из Южной Кореи, которые отправились поездом, обследуют состояние железнодорожных путей.

Планируется, что поездка будет длиться до 17 декабря, в течение которой будет обследовано 1200 километров железнодорожных путей КНДР.

Эта поездка согласована на межкорейском саммите в апреле.

«Проект по сообщению железнодорожных систем направлен на преодоление разобщенности и на открытие нового будущего на Корейском полуострове... После сообщения железнодорожных систем Юг и Север будут вместе процветать, а основа для мира на Корейском полуострове будет укреплена. Поезда также принесут мир и процветание Северо-Восточной Азии и всему миру», - сказал южнокорейский министр по делам объединения Чо Мин Ген, участвующий в этой поездке.

Как сообщалось ранее, 27 апреля во время саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына достигнута договоренность о подписании мирного договора, который должен будет положить формальное окончание войне, разделившей полуостров в 1953 году.

В сентябре Мун Чже Ин и Ким Чен Ын в ходе саммита в Пхеньяне подписали «широкомасштабное соглашение».