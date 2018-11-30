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Печерский суд Киева избрал меру пресечения блогеру Александру Барабошко в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривен.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку, по утверждению сторон, в деле много нюансов, которые не подлежат огласке, сообщает УНИАН.

Прокуроры решением довольны, хотя в начале заседания просили залог в 6,5 миллионов, обоснование этой суммы, как и причин ее уменьшения судом, не сообщают.

Адвокаты Барабошко с решением не согласны и готовят апелляцию. Говорят, что задержание блогера политически мотивированное. Якобы связано с тем, что он, вместе с политтехнологом Владимиром Петровым, освещали негативные стороны деятельности антикоррупционных органов. Тем временем в соцсетях друзья Барабошко объявили сбор средств для залога блогеру. Также стало известно, что в деле фигурируют 7 эпизодов в отношении различных чиновников, а не только секс-скандал с чиновником МВД.

Как сообщал ForUm, 29 ноября сотрудники Главной военной прокуратуры задержали политтехнолога Владимира Петрова по делу студентки Натальи Бурейко, которая обвинила в сексуальных домогательствах чиновника Нацполиции. Позже был задержан блогер Александр Барабошко. Им сообщили о подозрении

Правоохранители считают, что Петров был организатором информационной кампании, направленной против заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Александра Варченко.
ForUm

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