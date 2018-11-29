Президент Украины Петр Порошенко в интервью ведущему немецкому изданию Bild прокомментировал российские заявления, что якобы он хочет проводить политическую кампанию, используя эскалацию ситуации в районе Керченского пролива.

«Не верьте ни одной лжи, которую говорит Путин. Это смешно. Помните ли Вы, когда он поведал миру, что в Крыму не было российских солдат? Вы помните, что якобы и на востоке Украины не было российских солдат? Вы помните отравление его бывшего шпиона в Солсбери? Путин рассказывает миру сказки, и сейчас он делает это снова», - приводит слова Порошенко пресс-служба Главы государства.

Он подчеркнул, что украинский флот придерживался международного права.

«Мы предоставили все доказательства. Все видят, что именно российские солдаты напали на наш флот», - сказал он.

Глава государства также в деталях рассказал об атаке российских кораблей на украинские катера в нейтральных водах Черного моря и захват в плен наших моряков и кораблей.

«У нас есть все доказательства на столе, и все видят, что это были российские военные, которые напали на наш флот», - сказал Порошенко. При этом он в очередной раз подчеркнул, что украинский флот придерживается международного права.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском заливе – это провокация киевских властей в преддверии президентских выборов в Украине.