Студентка «Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского» Наталья Бурейко, обвинившая заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции и мужа замглавы ГБР Александра Варченко в преследовании и домогательствах, заявила, что за доступ к аккаунту в Facebook ей обещали заплатить 1,5 тысячи гривен. Об этом она рассказала в интервью «Стране».



Бурейко утверждает, что 2 ноября к ней обратился знакомый по имени Влад с вопросом, есть ли у нее знакомые девушки с активным аккаунтом в Facebook. «Я подумала, что у меня таких знакомых нет. Он искал сам, но в итоге не смог найти. А потом говорит мне: «Так, может, ты?» Я сначала сомневалась, сомневалась… А потом уже, так как он никого не нашел, я говорю: «Ну, хорошо, давай буду я», - рассказала она.



По словам девушки, за использование аккаунта Влад пообещал заплатить ей 1,5 тыс. гривен. «Спросила: «А что с этой страничкой будет?» Он ответил: «Там опубликуют один пост. Его потом удалят. И ты снова сможешь пользоваться своей страничкой, и все будет хорошо». Думаю, ну ладно. Он сказал, что еще и за это деньги платят. Должны были 1500 грн заплатить. В конечном итоге, я, конечно, денег не получила», - сказала студентка.

Бурейко отметила, что неделю не могла заходить в Facebook, а уже 7 ноября она увидела, что пост с ее страницы начали активно распространять.

Она утверждает, что не имеет аккаунта на сайте знакомств Tinder, а заявление в Генеральную прокуратуру писала не по своей инициативе. «Там в заявлении указывалось, что я как бы пишу его на этого человека (Александра Варченко, - ред.), с которым у меня велась переписка. Что он мне угрожал. Влад говорил, что на это заявление придет отказ и все забудется… И я не придавала значения тому, что я там пишу», – сказала Бурейко. Потом студента просила друзей сфотографировать ее, когда она бросала заявление в ящик в ГПУ. Также она считает, что заказчиком аферы мог быть мужчина по имени Илья, так как он инструктировал их.

«Там в мессенджере Telegram уже было сообщение с четкими инструкциями, что делать дальше. Мы собирались в правоохранительные органы. Там было написано, что мне говорить: я должна была подтверждать, что все это правда, что мне угрожали, что я сама переписывалась с этим человеком. Если я пойду в отказ, то будет хуже. Илья сообщил, что обрывает концы, мол, выйдем на связь позже. Мы подумали, что он решил нас кинуть и исчезнуть», – заявила она.

«Мы поехали в СБУ давать показания. Но я начала теряться, сначала говорила, что да, это правда. Но по «Тиндеру» вообще не могла ответить, я не знаю, как там все устроено. Я поняла, что это бессмысленно, и я даю ложные показания. Я рассказала, как все было на самом деле. Скинула камень с плеч», – добавила она.

По словам Бурейко, сейчас правоохранители снимают жилье ей и ее друзьям Вадиму и Игорю, поэтому они находятся под охраной.

Также она заявила, что не знакома с Варченко, а также с политтехнологом Владимиром Петровым, которого 29 ноября задержали по подозрению в организации секс-скандала.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что гражданский муж заместителя главы Госбюро расследований Ольги Варченко Александр, который занимает должность заместителя начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции, якобы сексуально домогался и угрожал студентке.

Сам Варченко заявил об информационной атаке на него и его семью. В свою очередь студентка Бурейко подала в прокуратуру заявление о преступлении со стороны сотрудника Нацполиции.

Позже студентка на своей странице в Facebook извинилась перед Варченко и его семьей, отметив, что ей «очень стыдно», так как она «не разобралась в ситуации и не отдавала себе отчет в своих действиях». Также из страницы Бурейко на Facebook исчезли все предыдущие посты, где девушка писала о конфликте с Варченко.