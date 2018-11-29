Для предоставления томоса Украина сделала все, что могла и должна было сделать, заявил Президент Петр Порошенко в обращении к соотечественникам.

«Наши переговоры длились не один год. Все от него зависящее сделал и Вселенский Престол. Мы, украинцы благодарны Его Святейшеству Варфоломею за такую ​​любовь и такое внимание к Украине», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что «остался лишь один шаг до завершения процесса».

«Теперь уже нашим православным иерархам предстоит собраться и провести Объединительный собор. Избранному предстоятелю выпадет честь получить томос из рук Вселенского Патриарха», - сказал Порошенко.

«Москва – государство и русская церковь, эфэсбэшники и церковники, кто в погонах, кто в рясах, кто в крестах, кто с лампасами – не боялись ни греха, лишь бы сорвать это решение. Но Господь с нами, потому что мы ведем праведную борьбу за нашу независимость, и томос – это историческое событие на этом пути», - сказал Президент.

Напомним, 29 ноября Архиерейский Синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.