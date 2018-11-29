Министр иностранных дел Владимир Макей в беседе с журналистами высказал позицию Беларуси по поводу ситуации, сложившейся вокруг событий в Керченском проливе, передает БЕЛТА.

По словам министра, то, что в настоящее время происходит в районе Керченского пролива, подтверждает актуальность и реалистичность тех предупреждений, которые неоднократно высказывал президент Беларуси.

«Относительно того, что мы постепенно сползаем к пропасти большого конфликта. В последний раз об этом говорилось на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, - сказал он. - Как мы воспринимаем это? Мы находимся совсем рядом. И мы и опосредованно, и непосредственно ощущаем на себе последствия этой конфронтации».

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было предпринято никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно оказать влияние не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность», - заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что также не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления, которые в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности.

«Мы всегда говорили о том, и это неоднократно подчеркивал глава белорусского государства, что Беларусь готова внести свой вклад, если это будет приемлемо соответствующим политическим игрокам, в урегулирование ситуации и разрядку той напряженности, которая сегодня, к сожалению, присутствует в нашем регионе», - сказал Макей.

«Мы отслеживали заявления, которые были сделаны и одной, и другой стороной. Но прямых контактов не было. Конечно, нам важно было бы получить и от одной, и от другой стороны объективную информацию для того, чтобы иметь свой реальный анализ ситуации, связанной с этим инцидентом», - добавил министр.

Напомним, в связи с актом агрессии РФ Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение предложить Президенту Петру Порошенко ввести военное положение.

Аоенное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).