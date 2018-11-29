В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 регионах Украины сроком на 30 дней. «Сегодня» разобралась, насколько успешными подобные мероприятия были в других странах и для чего это нужно нам.

Еще не война

Поводом к введению военного положения послужили агрессивные действия российских военных против украинских моряков в Керченском проливе. Как известно, после незаконной аннексии Крыма российская сторона взяла пролив под контроль, построила через него мост и практически заблокировала судоходство в Азовском море.

В ответ Украина решила создать на Азове военно-морскую базу. Для усиления этой базы 25 ноября из Одессы в Мариуполь была отправлена корабельная группа в составе двух бронекатеров «Никополь» и «Бердянск», а также рейдового буксира «Яны Капу».

Украинская сторона имела все основания рассчитывать на беспрепятственный проход через Керченский пролив, поскольку Крым по-прежнему считается частью Украины. Тем более что первый опыт прохода по Керченскому проливу был успешным. Напомним, в сентябре в Азовское море прошли украинские суда «Донбасс» и «Корец», направленные туда для обустройства будущей военно-морской базы.

Однако вторая попытка оказалась фатальной. Украинская корабельная группа была остановлена российскими пограничными сторожевыми кораблями, которые таранили буксир «Яны Капу». Когда же украинские корабли попытались уйти, то в нейтральных водах их догнали и с боем захватили российские пограничники. При этом бронекатер «Бердянск» получил повреждение и не смог двигаться своим ходом.

События 25 ноября были расценены украинской стороной как акт вооруженной агрессии, поскольку впервые украинских военных атаковали не «отпускники», а «официальные» российские военные, которые к тому же не особо скрывали этот факт. Как уже говорилось выше, морской бой послужил главной причиной введения военного положения в Украине. Второй официальной причиной стало желание предотвратить повторение агрессивных актов со стороны РФ.

В итоге Рада поддержала введение военного положения на 30 дней в 10 регионах Украины, граничащих с РФ и Приднестровьем либо расположенных вдоль морского побережья. А именно в Донецкой, Луганской, Запорожской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также в Азово-Керченской акватории. Особый правовой режим военного положения, среди прочего, предполагает введение различных ограничений, вплоть до изъятия имущества в военных целях, ограничения свободы передвижения или введения комендантского часа.

Международный опыт

Секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник подчеркнул, что военное положение не является объявлением войны. В истории достаточно случаев, когда военное положение в отдельных государствах вводилось и в мирное время.

К примеру, в декабре 1981 года военное положение было введено в социалистической Польше. Режим продлился до конца июля 1983 года и был связан со стремлением тогдашнего правительства Польши во главе с генералом Войцехом Ярузельским прекратить деятельность оппозиционного профсоюза «Солидарность», возглавляемого известным политиком-демократом, экс-президентом Польши Лехом Валенсой.

13 декабря 1981 года Войцех Ярузельский вывел на улицы польских городов войска, а также объявил о создании Военного совета национального спасения, которому передавалась вся полнота власти. Забастовки были запрещены (к слову, украин­ский закон о правовом режиме военного положения также позволяет властям устанавливать запрет на массовые акции протеста), а силовые структуры приступили к арестам активистов «Солидарности». В ряде случаев эти действия встречали организованный отпор со стороны оппозиционеров. Столкновения приводили к человеческим жертвам.

Однако властям удалось подавить забастовочное движение — профсоюз «Солидарность» был запрещен, а оппозиция загнана в подполье. Протестное движение пошло на спад, и 22 июля 1983 года военное положение в ПНР было отменено. Но спустя несколько лет, как мы знаем, Польша все равно перестала быть коммунистической страной.

Еще одним примером можно считать Канаду, на территории которой в 1970 году был введен некий аналог военного положения. В истории эти события известны как Октябрьский кризис в Квебеке, связанный с похищением вице-премьера и министра труда Квебека Пьера Лапорта боевиками так называемого Фронта освобождения Квебека (ФОК). В ответ на это 12 октября 1970 года в рамках канадского Положения о военных мерах были задействованы войска, которые должны были оказать помощь полиции. В мирное время в Канаде это положение было использовано впервые.

В соответствии с этим же положением ФОК был объявлен вне закона. В Квебеке было задержано свыше 450 человек, однако 17 октября Лапорт был найден мертвым. Инцидент был расценен как политическое убийство. Это резко снизило количество сторонников ФОК и постепенно свело на нет деятельность этой организации.

И, наконец, различные беспорядки, возникавшие на расовой почве в США, также подавлялись с участием военных. В качестве примера можно назвать бунт в Детройте в 1967 году. Он начался в результате полицейского рейда на нелегальный бар, в котором находились афроамериканцы. Попытка их арестовать привела к беспорядкам. Они продолжались пять дней и охватили весь город. В Детройте ввели комендантский час. Для усмирения бунта были переброшены части 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий армии США. В результате столкновений погибли более 40 человек, ранены 467 и арестованы 7200 человек. Также было повреждено более 2000 зданий.

Интересно, что президент США Линдон Джонсон разрешил использовать войска в соответствии с американским законом о восстаниях 1807 года, который разрешает главе государства использовать армию для подавления мятежа в любой точке страны. Опции этого закона использовались только для усмирения бунта в Детройте.

Украинская реальность

Во всех вышеприведенных примерах введение военного положения или его аналогов в различных странах приводило к ликвидации угрозы. Причиной введения военного положения в Украине является угроза со стороны РФ. Но в течение 30 дней вряд ли мы сумеем добиться полной ликвидации этого вызова. С начала конфликта прошло уже почти 5 лет, но РФ пока не собирается освобождать ни Донбасс, ни Крым. Впрочем, по мнению главного редактора журнала Ukrainian Defense Review Антона Михненко, военное положение в нашей стране преследует и другие цели:

«Нужно продемонстрировать России, что Украина готовится к возможным действиям по отражению агрессии не только в зоне ООС. Также нужно взбодрить резерв, силы гражданской обороны, органы местного самоуправления, а также другие структуры в регионах с максимальным риском агрессии».

По мнению Антона Михненко, военные также пытаются перестраховаться:

«Они видят угрозу и предупреждают о возможном развитии событий. Информации у них достаточно».

Кроме того, это напоминание мировому сообществу о все еще актуальной проблеме и недоговороспособности РФ. Однако эксперты позитивно оценивают то, что военное положение было введено только в части страны, а изначальный срок в 60 дней сократили до месяца.

Игорь Ветров, «Сегодня»