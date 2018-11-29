Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что показатели бюджета-2018 соответствуют согласованным с МВФ параметрам. Об этом она заявила в ходе телефонного разговора с Президентом Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВФ.

Глава государства проинформировал собеседницу о принятии и основные параметры Государственного бюджета Украины на 2019 год.

Кристин Лагард отметила, что, согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели бюджета соответствуют согласованным с Фондом параметрам.

Также были обсуждены следующие шаги, которые необходимо осуществить в контексте заседания Исполнительного совета МВФ в декабре для рассмотрения программы помощи stand-by для Украины.

Была подтверждена готовность МВФ предоставить соответствующую техническую помощь Украине в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Во время разговора отдельно подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.

В этом контексте Лагард подтвердила готовность Международного валютного фонда и в дальнейшем продолжать тесное сотрудничество с Украиной и поддерживать наше государство на пути реформ.

Ранее Международный валютный фонд официально подтвердил отсутствие юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной после введения военного положения.